Один альпинист из потерявшейся на Эльбрусе группы погиб
Один человек из группы альпинистов, запросивших помощь при восхождении на Эльбрус, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один - без признаков жизни», - передает агентство данные ведомства.
По уточненным данным, в группу входят 19 человек, они поднялись на высоту 5400 метров. Ранее сообщалось, что причиной промедления туристов стало ухудшение погоды и травма ноги, полученная одним из участников.
В МЧС ранее сообщили, что на горе сейчас ветер до 40 метров в секунду, температура понизилась до 20 градусов ниже нуля, началась пурга. Видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра.
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