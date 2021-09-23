На Эльбрусе начались поиски группы из 23 альпинистов

На Эльбрусе потерялась группа из 23 альпинистов, поиски туристов проходят в тяжелейших погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Группа попросила о помощи, находясь на высоте 5400 метров. Причиной стало ухудшение погодных условий и травмы ноги одного из участников экспедиции.

«Работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра», - цитирует ведомство РИА Новости.



В поисках участвуют семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, на место стягиваются другие группы спасателей. Также в зону поисков направился глава республиканского управления МЧС Михаил Надежин.

