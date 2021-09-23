На Эльбрусе начались поиски группы из 23 альпинистов
На Эльбрусе потерялась группа из 23 альпинистов, поиски туристов проходят в тяжелейших погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Группа попросила о помощи, находясь на высоте 5400 метров. Причиной стало ухудшение погодных условий и травмы ноги одного из участников экспедиции.
«Работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра», - цитирует ведомство РИА Новости.
В поисках участвуют семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, на место стягиваются другие группы спасателей. Также в зону поисков направился глава республиканского управления МЧС Михаил Надежин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Кандидат в канцлеры ФРГ поддержал «Северный поток - 2»
- На Эльбрусе начались поиски группы из 23 альпинистов
- СМИ: вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке
- В Белом доме призвали к международному давлению на РФ в киберсфере
- Главой департамента судейства РФС стал португалец Перейра
- СМИ назвали причину самоубийства главы пермского СК
- СМИ: Вячеслав Володин останется спикером Госдумы
- Памфилова: Больше всего о нарушениях на выборах сообщали из Санкт-Петербурга
- СМИ: Главу управления СК по Пермскому краю нашли мёртвым
- Мишустин заявил, что правительство и бизнес договорились по налоговым вопросам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru