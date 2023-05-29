Очевидцы: ВСУ обстреливают город Шебекино Белгородской области
29 мая 202311:00
Украинская сторона ведет обстрел города Шебекино Белгородской области, сообщают очевидцы.
Местные жители сообщают о перебоях со связью и большом количестве прилетов.
Накануне украинская армия обстреляла несколько населенных пунктов Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Белгородской области 27 мая погиб один и пострадали трое местных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru