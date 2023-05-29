Очевидцы: ВСУ обстреливают город Шебекино Белгородской области

Украинская сторона ведет обстрел города Шебекино Белгородской области, сообщают очевидцы.

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Местные жители сообщают о перебоях со связью и большом количестве прилетов.

Накануне украинская армия обстреляла несколько населенных пунктов Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Белгородской области 27 мая погиб один и пострадали трое местных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородОбстрел

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