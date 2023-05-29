Очевидцы: ВСУ обстреливают город Шебекино Белгородской области

Московскую неделю предпринимательства посетили более 50 тысяч человек

В кластере «Ломоносов» планируется создать новое общественное пространство

Функция привязки карты москвича к приложению «Метро Москвы» начнет полноценно работать летом

Более 120 пунктов вакцинации собак будут работать в столице этим летом на площадках для выгула

Жаркая погода не ожидается в начале июня в Москве