Губернатор: с начала СВО в Белгородскую область проникали не менее пяти ДРГ

С начала спецоперации на территорию Белгородской области прорывались не менее пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), заявил региональный глава Вячеслав Гладков.

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Такое количество диверсантов заходило в Белгородскую область еще до недавней атаки на Грайворонский район, отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Проникновение диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область произошло 22 мая. Уничтожено более 70 нападавших, передает «Радиоточка НСН».

Ранее Гладков заявил, что в составе украинской ДРГ были поляки и американцы.

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ФОТО: РИА Новости
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