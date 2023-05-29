Губернатор: с начала СВО в Белгородскую область проникали не менее пяти ДРГ
29 мая 202310:44
С начала спецоперации на территорию Белгородской области прорывались не менее пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), заявил региональный глава Вячеслав Гладков.
Такое количество диверсантов заходило в Белгородскую область еще до недавней атаки на Грайворонский район, отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
Проникновение диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область произошло 22 мая. Уничтожено более 70 нападавших, передает «Радиоточка НСН».
Ранее Гладков заявил, что в составе украинской ДРГ были поляки и американцы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД Финляндии допустили распад ОБСЕ
- Народные дружины перешли на круглосуточное дежурство в Курской области
- Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Баку
- Губернатор: с начала СВО в Белгородскую область проникали не менее пяти ДРГ
- В РСТ заявили о росте интереса россиян к поездкам в Европу
- Силы НАТО окружили здания муниципалитетов в Косове
- Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новокузнецке
- В ЛНР сообщили о взятии в плен 23 солдат ВСУ
- Гладков предложил присоединить Харьков к Белгородской области
- СМИ: Шесть беспилотников атаковали пункт пропуска «Шебекино» под Белгородом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru