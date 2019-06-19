Очевидцы раскрыли подробности массовой драки в Москве

Появились подробности массовой драки, которая произошла недалеко от станции метро «Электрозаводская». Как отмечает РЕН ТВ, ссылаясь на заявления очевидцев, в конфликте участвовали не менее восьми человек. Собеседница телеканала уточнила, что трое мужчин избивали другого палками. Он пытался покинуть место конфликта, но, убегая, упал. Другие участники инцидента продолжили драться до тех пор, пока к «Электрозаводской» не приехали сотрудники полиции.

«Газета.ру» отмечает, что, по словам очевидцев, это далеко не первый случай драки в этом районе.