Очевидцы раскрыли подробности массовой драки в Москве
Появились подробности массовой драки, которая произошла недалеко от станции метро «Электрозаводская». Как отмечает РЕН ТВ, ссылаясь на заявления очевидцев, в конфликте участвовали не менее восьми человек. Собеседница телеканала уточнила, что трое мужчин избивали другого палками. Он пытался покинуть место конфликта, но, убегая, упал. Другие участники инцидента продолжили драться до тех пор, пока к «Электрозаводской» не приехали сотрудники полиции.
«Газета.ру» отмечает, что, по словам очевидцев, это далеко не первый случай драки в этом районе.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что во время массовой драки у «Электрозаводской» погиб один человек погиб, еще трое получили ранения. В полиции отметили, что участниками потасовки были приезжие из Средней Азии.
Между тем, по делу о массовой драке в селе Чемодановка в Пензенской области были арестованы 28 человек. В причинах конфликта между русскими и цыганами разбиралась НСН.
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