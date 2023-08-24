Очевидец рассказал подробности падения самолета с Пригожиным
Изначально жители Тверской области приняли падающий бизнес-джет, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, за беспилотник. Об этом NEWS.ru рассказал очевидец крушения.
Он уточнил, что о происшествии ему сообщил друг. Сначала жители говорили о беспилотнике, а потом они нашли хвостовую часть самолёта, при этом никаких следов от ракет на месте происшествия видно не было.
«Сюда приходим, а здесь хвостовая часть лежит... Подошли, посмотрели, прочитали, что пассажирский самолёт. До какой степени, не знаю, и пошли дальше», — рассказал собеседник издания.
Бизнес-джет Embraer Legacy рухнул в Тверской области 23 августа. Среди пассажиров значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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