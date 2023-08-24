Зеленский открестился от причастности к крушению самолета Пригожина

Украинский лидер сказал, что «все понимают, кто имеет отношение».

«Когда Украина обращалась к миру касательно самолетов, мы не это имели ввиду», - пошутил Зеленский.

23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в районе 18 часов по московскому времени. На борту Embraer ERG 135 находились 10 человек, включая трех членов экипажа.

Частный самолет разбился под селом Куженкино в Тверской области, примерно в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае. На данный момент следствие рассматривает несколько версий произошедшего: ошибка пилотирования, технические неполадки, а также внешнее воздействие, пишет РБК. Официальных версий власти пока не выдвигали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

