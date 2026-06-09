ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области

Теракт предотвратили в исправительной колонии в Ульяновской области в канун мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как установили силовики, отбывавший наказание в учреждении гражданин 1985 года рождения планировал в период празднования совершить убийства сотрудников колонии. Злоумышленник был сторонником международной запрещенной террористической организации. Мужчина действовал по мотивам религиозной ненависти и пытался «пошатнуть устои традиционного ислама».

Сотрудники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний предотвратили преступление на стадии подготовки. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

Ранее ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков в Челябинской области, двух жителей Златоуста задержали с крупной партией запрещенных веществ, пишет 360.ru.

