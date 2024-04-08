Очередной прорыв дамбы произошел в Орске у поселка Лесоторговый

Очередной прорыв дамбы зафиксирован в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, это произошло в Орске вблизи посёлка Лесоторговый.

Отмечается, что вода подступает к частным домам, жители населённого пункта экстренно эвакуируются.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера для помощи жителям региона в борьбе с паводком были направлены военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин с видео пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области
ТЕГИ:НаводнениеПаводокЭвакуацияОренбургская Область

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