Очередной прорыв дамбы произошел в Орске у поселка Лесоторговый
8 апреля 202413:51
Очередной прорыв дамбы зафиксирован в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, это произошло в Орске вблизи посёлка Лесоторговый.
Отмечается, что вода подступает к частным домам, жители населённого пункта экстренно эвакуируются.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера для помощи жителям региона в борьбе с паводком были направлены военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru