«Всегда водила аккуратно»: Глава «МотоМосквы» о погибшей байкерше МотоТане
Погибшая в Турции блогерша МотоТаня была для многих девушек примером того, как должна вести себя современная мотоциклистка, заявил НСН байкер Андрей Иванов.
Погибшая мотоциклистка и блогер МотоТаня всегда очень аккуратно водила и никогда не пропагандировала опасную езду, заявил НСН руководитель объединения «МотоМосква», общественный деятель, мотопутешественник Андрей "Проректор" Иванов.
Во вторник, 23 июля, стало известно о гибели самой известной мотоциклистки-блогера России МотоТани (Татьяны Озолиной). Она попала в ДТП на своем мотоцикле под турецким городом Милас. Иванов рассказал, что очень хорошо знал девушку и отметил, что ее очень любили зрители.
«Таню знаю много лет, со времен, когда она была еще начинающим блогером. В прошлом году я ей вручал самую престижную награду для мотоблогеров, это премия KickStarter. По количеству подписчиков и зрителей она была вне конкуренции, но при этом в жизни была добрым и открытым человеком, абсолютно не заносчивым. Слава ее не испортила. Было очень много людей, которые ее смотрели и любили. Не было равнодушных к ней», - поделился он.
Иванов подчеркнул, что мотоциклистка водила очень аккуратно и никогда не занималась пропагандой опасного вождения.
«Таня очень аккуратно водила, несмотря на то, что ее контент набирал какие-то совершенно сумасшедшие просмотры. Шлем носила всегда и никогда не пропагандировала езду без него. Для многих девочек она стала символом того, как должна вести себя современная мотоциклистка. МотоТаня задавала тренды. Она также много путешествовала, в этом году взяла премию "Тревэл-блог года". Что примечательно, она ездила на спортивном мотоцикле, а не на туристическом, этим и выделялась. К сожалению, в Турции это не первый случай гибели российских мотоциклистов при участии большегрузов. Поэтому я всех мотоциклистов призываю быть очень внимательными в любых путешествиях. Я могу сказать, что привычка вождения местных может быть очень специфична. У Тани случилась такая же ситуация», - отметил он.
На вопрос о том, будет ли московское сообщество байкеров помогать родным погибшей собеседник НСН ответил, что пока связи с родственниками Тани нет.
«В настоящий момент родственники пока на контакт не выходят», - уточнил он.
Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Женщина ехала вместе с двумя турецкими коллегами, однако не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Байкерша умерла до приезда медиков. У погибшей остался маленький сын. По данным СМИ, еще один байкер-блогер был госпитализирован, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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