«Всегда водила аккуратно»: Глава «МотоМосквы» о погибшей байкерше МотоТане

«Таню знаю много лет, со времен, когда она была еще начинающим блогером. В прошлом году я ей вручал самую престижную награду для мотоблогеров, это премия KickStarter. По количеству подписчиков и зрителей она была вне конкуренции, но при этом в жизни была добрым и открытым человеком, абсолютно не заносчивым. Слава ее не испортила. Было очень много людей, которые ее смотрели и любили. Не было равнодушных к ней», - поделился он.

Иванов подчеркнул, что мотоциклистка водила очень аккуратно и никогда не занималась пропагандой опасного вождения.

«Таня очень аккуратно водила, несмотря на то, что ее контент набирал какие-то совершенно сумасшедшие просмотры. Шлем носила всегда и никогда не пропагандировала езду без него. Для многих девочек она стала символом того, как должна вести себя современная мотоциклистка. МотоТаня задавала тренды. Она также много путешествовала, в этом году взяла премию "Тревэл-блог года". Что примечательно, она ездила на спортивном мотоцикле, а не на туристическом, этим и выделялась. К сожалению, в Турции это не первый случай гибели российских мотоциклистов при участии большегрузов. Поэтому я всех мотоциклистов призываю быть очень внимательными в любых путешествиях. Я могу сказать, что привычка вождения местных может быть очень специфична. У Тани случилась такая же ситуация», - отметил он.