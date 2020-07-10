Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае

Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, его этапировали в Москву. Как сообщает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Бориса Клина, губернатор вину не признал, отметив, что возмущён и шокирован произошедшим.

Позже стало известно о задержании депутатов хабаровской думы от ЛДПР Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, ранее входивших в руководство «Амурстали». Оба находятся в ИВС.

