Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае
Помимо губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следственные действия коснулись ещё пяти членов ЛДПР в регионе. Об этом рассказал лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр.
По его словам, обыски проходили в квартирах, гаражах и машинах, передаёт РИА Новости. Были ли эти обыски связаны с делом «Амурстали», в которой 25% принадлежит жене Фургала, сказать сложно, поскольку пока неизвестны предъявленные обвинения, добавил Зюбр.
Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, его этапировали в Москву. Как сообщает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Бориса Клина, губернатор вину не признал, отметив, что возмущён и шокирован произошедшим.
Позже стало известно о задержании депутатов хабаровской думы от ЛДПР Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, ранее входивших в руководство «Амурстали». Оба находятся в ИВС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru