Обыски прошли у исполняющего обязанности мэра Чернигова

Обыски прошли у и.о. главы Чернигова Александра Ломако, сообщило издание «РБК-Украина».

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Отмечается, что мероприятия были проведены по делу о неправомерном выделении земли под АЗС. Кроме того, по данным источников СМИ, планируется объявить ряд подозрений в иных правонарушениях.

Ранее против руководителя госкорпорации «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого возбудили уголовное дело по факту коррупции.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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