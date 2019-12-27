Названо число выживших в авиакатастрофе в Казахстане

При крушении пассажирского самолёта в Казахстане выжили 60 человек. Такие данные приведены в сообщении международного аэропорта Алма-Аты. В соцсетях обнародованы имена пострадавших, кому была оказана медицинская помощь после аварии, передает RT. Ранее сообщалось о 14 погибших. Всего на борту, предварительно, было 95 пассажиров и 5 челнов экипажа.

Cреднемагистральный Fokker-100 авиакомпании Bek Air должен был выполнить рейс в Нурсултан. Самолёт разбился сразу после взлёта из Алма-Аты, он резко снизился, пробил бетонный забор и врезался в двухэтажную постройку. Граждан РФ на борту, по предварительным данным, не было.

Деятельность казахской авиакомпании Bek Air сразу после ЧП была приостановлена. Президентт Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился сформировать правительственную комиссию для расследования причин катастрофы, сообщают «Известия».

