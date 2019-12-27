Авиакатастрофа в Казахстане. Что известно о трагедии
НСН собрала всю имеющуюся информацию к этому часу о падении самолета Fokker-100.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс в Нур-Султан из Алма-Аты, потерпел крушение. Трагедия произошла на первых минутах полета, на борту были 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По уточненным данным, погибли 14 человек. 35 пострадало, 22 из них находятся в тяжелом состоянии
Для расследования инцидента была создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета. Он пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь, а все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом.
По предварительной версии лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. Человеческий фактор в случившемся может отсутствовать, утверждают эксперты. Предполагается, что причиной трагедии мог стать отказ двигателя.
Очевидцы рассказывают подробности крушения. «Круг сделал и упал на окраину, сразу за забором, происходит разборка передней части фюзеляжа», написал местный житель в Инстаграм.
До выяснения обстоятельств крушения полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Весь авиапарк компании Bek Air состоит из самолетов Fokker-100.
Fokker-100 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Самый большой серийный лайнер нидерландской авиастроительной компании Fokker.
Напомним, подобная трагедия в канун Нового года случилась с российским бортом Ту-125, который летел в Сирию. На его борту, в том числе, был хор имени Александрова, доктор Елизавета Глинка, журналисты федеральных каналов. Тогда Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил НСН, что во время проверки обнаружили нарушения в системе труда и отдыха экипажа
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