Авиакатастрофа в Казахстане. Что известно о трагедии

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс в Нур-Султан из Алма-Аты, потерпел крушение. Трагедия произошла на первых минутах полета, на борту были 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По уточненным данным, погибли 14 человек. 35 пострадало, 22 из них находятся в тяжелом состоянии

Для расследования инцидента была создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета. Он пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь, а все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом.

По предварительной версии лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. Человеческий фактор в случившемся может отсутствовать, утверждают эксперты. Предполагается, что причиной трагедии мог стать отказ двигателя.

Очевидцы рассказывают подробности крушения. «Круг сделал и упал на окраину, сразу за забором, происходит разборка передней части фюзеляжа», написал местный житель в Инстаграм.

До выяснения обстоятельств крушения полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Весь авиапарк компании Bek Air состоит из самолетов Fokker-100.