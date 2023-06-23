Профессор из США считает, что пассажиры батискафа «Титан» умерли безболезненно
Люди на борту глубоководного аппарата «Титан» погибли безболезненно. Такую оценку экспертов приводит телеканал CNN после обнаружения обломков батискафа на дне Атлантического океана в месте гибели «Титаника».
Как пояснила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, корпус аппарата, судя по всему, разрушился мгновенно - за долю миллисекунды. Таким образом, пассажиры «Титана» даже не успели понять, что это последнее мгновение их земной жизни.
Эксперты, опрошенные телеканалом, также сомневаются, что останки погибших можно будет найти. Связь с «Титаном» прервалась при погружении в месте гибели «Титаника» в Северной Атлантике 18 июня в 21:13 по местному времени. Обломки батискафа были обнаружены накануне вечером по московскому времени.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания-оператор батискафа OceanGate Expeditions объявила членов экипажа погибшими. Всего на борту находились пять человек: британский миллиардер Хэмиш Хардинг; глава и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш; французский акванавт Поль-Анри Наржоле, а также британский бизнесмен пакистанского происхождения с сыном.
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