Профессор из США считает, что пассажиры батискафа «Титан» умерли безболезненно

Эксперты, опрошенные телеканалом, также сомневаются, что останки погибших можно будет найти. Связь с «Титаном» прервалась при погружении в месте гибели «Титаника» в Северной Атлантике 18 июня в 21:13 по местному времени. Обломки батискафа были обнаружены накануне вечером по московскому времени.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания-оператор батискафа OceanGate Expeditions объявила членов экипажа погибшими. Всего на борту находились пять человек: британский миллиардер Хэмиш Хардинг; глава и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш; французский акванавт Поль-Анри Наржоле, а также британский бизнесмен пакистанского происхождения с сыном.

