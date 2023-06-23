«Корпус схлопнулся»: Батискаф с туристами повторил трагическую судьбу «Титаника»
Обломки батискафа «Титан» свидетельствуют о том, что аппарат «схлопнулся», а экипаж погиб мгновенно. Эксперты отмечают, что батискаф сжало давлением, что и привело к катастрофическому взрыву.
Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Туристы затеяли погружение на глубину 3800 метров.
Среди пяти человек на борту оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг – председатель частной авиастроительной компании. Также членами экипажа стали пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Другие пассажиры – французский исследователь Поль-Анри Нарголе, который руководил несколькими экспедициями на «Титаник», а также основатель OceanGate Стоктон Раш.
Раш оказался родственником пассажиров, погибших на «Титанике». Об этом пишет газета The New York Times. Выяснилось, что жена предпринимателя, Венди Раш, является пра-пра-правнучкой миллионеров Исадора и Иды Штраус, погибших при крушении лайнера в 1912 году.
Их история нашла отражение и в фильме Джеймса Кэмерона. Именно им посвящена сцена, в которой пожилая пара лежит, обнявшись, в постели, пока их каюта заполняется водой.
ОБЛОМКИ И КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ
Накануне, 22 июня, были найдены две части пропавшего батискафа. Это посадочная рама и задняя крышка, уточнил друг двух пассажиров пропавшего «Титана», который получает информацию из чата с компанией OceanGate, организовавшей экспедицию.
После этого компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» объявила членов экипажа аппарата погибшими.
«Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время», - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что обломки имеют следы повреждений, которые характерны для «катастрофического взрыва, направленного внутрь» судна.
В Береговой охране США считают причину трагедии на батискафе «Титан» имплозию – получается, что батискаф сжало давлением.
Океанолог, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» герой России Анатолий Сагалевич рассказал ТАСС, что корпус батискафа, вероятнее всего, стремительно сжался — схлопнулся.
Специалист объяснил, что воздух внутри батискафа мог привести к «пневматическому взрыву, который внутри все разорвал, и от людей ничего не осталось».
При этом эксперты отмечают, что установление точных причин произошедшего возможно только через какое-то время.
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ СЛЕТАТЬ НА ЛУНУ
Со своей стороны, преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее заявил, что спасти экипаж было практически невозможно.
«Даже атомные подлодки не спускаются на такую глубину. Это сложнее, чем слетать на Луну», - объяснил ученый.
По расчетам специалистов, запасы кислорода на батискафе закончились к 14 часам 22 июня. Днем ранее режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон заявил, что батискаф «Титан» погиб. В этой связи он выразил соболезнования российскому ученому Анатолию Сагалевичу, друг которого является пилотом на борту аппарата.
«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа)…. Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», - рассказал Сагалевич.
В тот же день бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН пытался объяснить, как спасти экипаж.
«Там глубина почти 4 тысячи метров, там давление четыреста атмосфер, какой человек сможет это вынести? Может быть, они зацепились за леера или тросы, отцепиться нечем, руки нет, нет щипцов или кусачек, которые могли бы передавить или перерезать этот опасный трос. Допустим, они обнаружат его, увидят, спустят к нему камеру, увидят обстановку, а чем спасать? Все должно быть дублировано. Их никак не спасешь, кроме как спасти полностью весь спускаемый аппарат», - говорил он.
По его мнению, в этом случае мог бы помочь аналогичный «Титану» подводный аппарат.
При этом капитан первого ранга, председатель клуба моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин в интервью НСН добавил, что в случае обнаружения батискафа поднять его было бы очень сложно.
«Каким образом осуществить его подъем, если он оказался на дне океана на глубине порядка четырех тысяч метров, это вопрос», - резюмировал он.
Капитан рассказал, что на батискафе был так называемый автоответчик. Он объяснил, что в случае аварийной ситуации включается «стукач», звуки которого услышали канадские спасатели, занимающиеся поиском «Титана». При этом Курдин отметил, что это вовсе не означает, что на тот момент люди в нем еще были живы.
Он также озвучил свои версии трагедии. По его словам, батискаф «Титан» мог пропасть в Атлантическом океане по двум причинам – это пожар из-за аккумуляторной батареи и поступление воды.
«Самое страшное на батискафе – это либо пожар, источником которого могла быть аккумуляторная батарея, либо не выдержал корпус аппарата и произошло поступление воды», - сказал собеседник НСН.
Компания OceanGate начала организовывать подводные туры в 2017 году. Первое успешное погружение к «Титанику» состоялось в 202й, на 2023 год были запланированы 13 экспедиций к затонувшему лайнеру.
Общее время погружения на дно океана составляет восемь часов, в команду входят два члена экипажа и три пассажира. Стоимость участия в экспедиции для туриста составляет $250 тысяч.
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