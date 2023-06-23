«Корпус схлопнулся»: Батискаф с туристами повторил трагическую судьбу «Титаника»

Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Туристы затеяли погружение на глубину 3800 метров.

Среди пяти человек на борту оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг – председатель частной авиастроительной компании. Также членами экипажа стали пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Другие пассажиры – французский исследователь Поль-Анри Нарголе, который руководил несколькими экспедициями на «Титаник», а также основатель OceanGate Стоктон Раш.

Раш оказался родственником пассажиров, погибших на «Титанике». Об этом пишет газета The New York Times. Выяснилось, что жена предпринимателя, Венди Раш, является пра-пра-правнучкой миллионеров Исадора и Иды Штраус, погибших при крушении лайнера в 1912 году.

Их история нашла отражение и в фильме Джеймса Кэмерона. Именно им посвящена сцена, в которой пожилая пара лежит, обнявшись, в постели, пока их каюта заполняется водой.