Обвиняемых в убийстве Япончика приговорили к 15 и 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончика к 15 и 16 годам тюрьмы. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно решению суда, Муртази Шадании получил 16 лет колонии строго режима с ограничением свободы на один год. По данным следствия, он вёл за Япончиком скрытую слежку, а после доставил в Москву винтовку, из которой был убит криминальный авторитет. Второй участник убийства Джамбулу Джанашии был приговорён к 15 годам колонии строго режима с ограничением свободы также на один год.

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О задержании первого подозреваемого Муртази Шадании стало известно в феврале 2020 года.

Убийство криминального авторитета Япончика произошло в июле 2009 года. Иваньков был убит из снайперской винтовки, когда выходил из ресторана «Тайский слон» в Москве.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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