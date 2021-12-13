Обвиняемых в убийстве Япончика приговорили к 15 и 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончика к 15 и 16 годам тюрьмы. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно решению суда, Муртази Шадании получил 16 лет колонии строго режима с ограничением свободы на один год. По данным следствия, он вёл за Япончиком скрытую слежку, а после доставил в Москву винтовку, из которой был убит криминальный авторитет. Второй участник убийства Джамбулу Джанашии был приговорён к 15 годам колонии строго режима с ограничением свободы также на один год.