Суд вынес приговор соучастнику убийства вора в законе Япончика

Савеловский районный суд Москвы вынес вердикт по делу соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Обвиняемый Каха Газзаев получил 14 лет колонии строго режима, информирует Следственный комитет на своём сайте.

Следствие доказало, что убийство Япончика планировалось длительное время. Роль Газзаева заключалась в слежке за вором в законе. Согласно материалам дела, в момент совершения покушения, он осуществлял наблюдение за обстановкой на месте происшествия. Он также предоставил соучастникам преступления орудие убийства – винтовку.

Дело Газзаева рассматривалось отдельно от других фигурантов, так как он дал признательные показания и пошел на сделку со следствием, отмечает Ura.ru. Прокурор просил для него 16 лет лишения свободы.

Иваньков был смертельно ранен из снайперской винтовки 28 июля 2009 года при выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Япончик несколько месяцев провел в коме в больнице и в октябре умер от заражения крови.

Ранее СК сообщил, что вора в законе за несколько десятков миллионов рублей заказал другой «законник» — Илья Симония (Махо), с которым они конфликтовали много лет из-за комсомольского прошлого последнего, в связи с чем он был «раскоронован» по предложению Япончика.

