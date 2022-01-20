Обвиняемые по делу «Об аргентинском кокаине» получили от 13 до 18 лет заключения

Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных вынес приговор в отношении обвиняемых в контрабанде наркотических средств из Аргентины в Россию, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, ключевой фигурант дела, бизнесмен Андрей Ковальчук приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом около 2 млн руб.

Трое его сообщников - Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов - получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.

Суд признал их виновными в покушении на контрабанду наркотических средств, а также в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.

Экс-посол РФ в Аргентине стал свидетелем по делу о контрабанде кокаина

По данным следствия, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной ранее в подвале российского посольства в Буэнос-Айресе, были задержаны трое граждан России. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В ходе расследования было установлено, что организатором контрабанды является предприниматель Ковальчук. Он был объявлен в международный розыск. В марте 2018 года его задержали в Берлине, затем по запросу российской Генпрокуратуры экстрадировали на родину и поместили под арест.

Ранее полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонтрабандаРоссийское ПосольствоАргентинаКокаин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры