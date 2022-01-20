Обвиняемые по делу «Об аргентинском кокаине» получили от 13 до 18 лет заключения

Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных вынес приговор в отношении обвиняемых в контрабанде наркотических средств из Аргентины в Россию, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, ключевой фигурант дела, бизнесмен Андрей Ковальчук приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом около 2 млн руб.

Трое его сообщников - Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов - получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.

Суд признал их виновными в покушении на контрабанду наркотических средств, а также в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.