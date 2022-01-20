Обвиняемые по делу «Об аргентинском кокаине» получили от 13 до 18 лет заключения
Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных вынес приговор в отношении обвиняемых в контрабанде наркотических средств из Аргентины в Россию, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, ключевой фигурант дела, бизнесмен Андрей Ковальчук приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом около 2 млн руб.
Трое его сообщников - Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов - получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.
Суд признал их виновными в покушении на контрабанду наркотических средств, а также в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.
По данным следствия, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной ранее в подвале российского посольства в Буэнос-Айресе, были задержаны трое граждан России. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.
В ходе расследования было установлено, что организатором контрабанды является предприниматель Ковальчук. Он был объявлен в международный розыск. В марте 2018 года его задержали в Берлине, затем по запросу российской Генпрокуратуры экстрадировали на родину и поместили под арест.
Ранее полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в России.
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