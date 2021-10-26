Полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в России

Один из самых разыскиваемых преступников России Юрий Чекин, находившийся в розыске 20 лет, задержан сотрудниками полиции, сообщает РИА Новости.

Мужчина, скрывавшийся в разных регионах России, в последнее время осел в Ханты-Мансийске. Он жил на съёмной квартире и не выходил на улицу, соответственно не посещал государственные учреждения и магазины.

По версии следствия, в 90-х годах Чекин был руководителем контрольно-ревизионного управления Министерства финансов в ХМАО. Также он владел кооперативом, посредством которого в 1993 года осуществил хищение 15,6 миллиона рублей нефтегазодобывающего предприятия. После возбуждения уголовного дела Чекин заказал убийство прокурора Юрия Бедерина, которого застрелили летом 2000 года.

Кроме того, Чекин является организатором двух убийств в 1996 и 1998 годах - жертвами преступника стали его знакомые, попытавшиеся обмануть его с деньгами. Выполнившие эти заказы киллеры уже осуждены.

Ранее сразу два новых уголовных дела было возбуждено в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств предпринимателей в начале 2000-ых годов.

