Экс-посол РФ в Аргентине стал свидетелем по делу о контрабанде кокаина

Посол России в Мексике, экс-посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли выступил в качестве свидетеля по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Абубакара Вадаева.

Слушание состоялось в столичном Дорогомиловском суде.

В 2018 году стало известно об обнаружении около 400 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Дипломаты из РФ рассказали о находке представителям российских и аргентинских спецслужб. Позже под контролем силовиков чемоданы, контрабандное содержимое которых заменили обычной мукой, переправили в Россию.

В Москве по «кокаиновому делу» арестовали возможного организатора контрабанды Андрея Ковальчука, а также Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова. Обвиняемые заявляли, что Ковальчук, представляясь сотрудником российского посольства и спецслужб, предложил им заработать, при этом «ввёл в заблуждение».

В российском МИД опровергли причастность Ковальчука к дипломатическому ведомству, заявив, что тот никогда не работал ни в министерстве, ни в диппредставительствах РФ в других странах.

