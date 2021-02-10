Экс-посол РФ в Аргентине стал свидетелем по делу о контрабанде кокаина
Посол России в Мексике, экс-посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли выступил в качестве свидетеля по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Абубакара Вадаева.
Слушание состоялось в столичном Дорогомиловском суде.
В 2018 году стало известно об обнаружении около 400 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Дипломаты из РФ рассказали о находке представителям российских и аргентинских спецслужб. Позже под контролем силовиков чемоданы, контрабандное содержимое которых заменили обычной мукой, переправили в Россию.
В Москве по «кокаиновому делу» арестовали возможного организатора контрабанды Андрея Ковальчука, а также Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова. Обвиняемые заявляли, что Ковальчук, представляясь сотрудником российского посольства и спецслужб, предложил им заработать, при этом «ввёл в заблуждение».
В российском МИД опровергли причастность Ковальчука к дипломатическому ведомству, заявив, что тот никогда не работал ни в министерстве, ни в диппредставительствах РФ в других странах.
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