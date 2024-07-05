Обвиняемому в получении взятки экс-главе Минтранса Башкирии продлили домашний арест
Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов останется под домашним арестом до 7 августа. Соответствующее решение вынес Советский суд города Уфы, сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.
Следствие полагает, что Клебанов, состоявший в 2023 году в совете директоров госпредприятия «Башкиравтодор», потребовал пять миллионов рублей от главы коммерческой организации. В обмен он пообещал покровительство и оплату выполненных работ по договорам.
Ранее суд в Красноярском крае приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима экс-майора полиции. Его признали виновным в покровительстве «черным лесорубам» и получении взяток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru