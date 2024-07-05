Обвиняемому в получении взятки экс-главе Минтранса Башкирии продлили домашний арест

Следствие полагает, что Клебанов, состоявший в 2023 году в совете директоров госпредприятия «Башкиравтодор», потребовал пять миллионов рублей от главы коммерческой организации. В обмен он пообещал покровительство и оплату выполненных работ по договорам.

Ранее суд в Красноярском крае приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима экс-майора полиции. Его признали виновным в покровительстве «черным лесорубам» и получении взяток.

