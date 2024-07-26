Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили в Россию

В настоящее время сотрудники ФСБ доставили подозреваемого следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.

Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в составе преступной группы.

24 июля, на Синявинской улице в столице в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Telegram-канал «112» сообщал, что взрывное устройство было заложено у водительского сидения. Серебряков был заочно арестован, объявлен в международный розыск. Также ему заочно предъявили обвинение. Серебрякова задержали в турецком Бодруме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

