Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили в Россию
Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков доставлен из Турции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
В настоящее время сотрудники ФСБ доставили подозреваемого следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.
Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в составе преступной группы.
24 июля, на Синявинской улице в столице в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Telegram-канал «112» сообщал, что взрывное устройство было заложено у водительского сидения. Серебряков был заочно арестован, объявлен в международный розыск. Также ему заочно предъявили обвинение. Серебрякова задержали в турецком Бодруме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru