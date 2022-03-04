Обвиняемого в педофилии депутата от КПРФ будут судить

По версии следствия, в 2020 году депутат, находясь на базе отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка. По данным источника, мужчина показывал ему фаллоимитатор и рассказывал о назначении этого предмета.

Самсонов был задержан 17 ноября 2021 года. Тогда он не признал свою вину и в знак несогласия со следствием объявил голодовку.

Ранее второй секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что подозрения в педофилии в адрес Самсонова связаны с протестами КПРФ против результатов выборов, а сам политик - порядочный человек.

