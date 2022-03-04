Обвиняемого в педофилии депутата от КПРФ будут судить
Депутата Заксобрания Приморского края от партии КПРФ Артема Самсонова будут судить по делу о педофилии. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что прокуратура утвердила политику обвинительное заключение.
Он обвиняется в совершении преступления по статье 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
По версии следствия, в 2020 году депутат, находясь на базе отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка. По данным источника, мужчина показывал ему фаллоимитатор и рассказывал о назначении этого предмета.
Самсонов был задержан 17 ноября 2021 года. Тогда он не признал свою вину и в знак несогласия со следствием объявил голодовку.
Ранее второй секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что подозрения в педофилии в адрес Самсонова связаны с протестами КПРФ против результатов выборов, а сам политик - порядочный человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- «Едут рассудком»: Песков отреагировал на призыв сенатора США «ликвидировать» Путина
- Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине
- МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата
- Лукашенко: Белорусы готовы биться и умирать
- В Россию из Донбасса приехало около 20 тысяч детей
- Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие
- В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT
- Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу
- «Аэрофлот» увеличит количество регулярных рейсов в Мексику
- Обвиняемого в педофилии депутата от КПРФ будут судить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru