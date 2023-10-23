Обвиняемого в оправдании терроризма бойца ММА Якубова отправили в СИЗО

По данным следствия, в своих соцсетях спортсмен разместил видеоролик, в котором высказался за оправдание терроризма. Якубова объявили в федеральный розыск и задержали в одном из аэропортов Москвы, когда он прилетел из ОАЭ.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Якубова отправили в СИЗО до 11 декабря. Отмечается, что решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее Первомайский суд Кирова арестовал экс-аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

