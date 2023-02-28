Обвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Музраеву

По версии следствия, в ноябре 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, которое находилось в пользовании губернатора региона Андрея Бочарова и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома.

Было возбуждено два уголовных дела, задержанный силовиками бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов дал показания на генерала СК. В итоге преступление было квалифицировано как теракт, его передали в ФСБ.

«По совокупности преступлений окончательно определить наказание Михаилу Музраеву 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, лишить званий и наград», - заявил гособвинитель.

Ранее фигурантам уголовного дела о подготовке покушения на теле-радио ведущего Владимира Соловьева было предъявлено обвинение в терроризме, сообщает НСН.

