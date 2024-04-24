Обвинение потребовало для экс-замглавы Минкульта семь лет колонии

Отмечается, что бывшую чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями — ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта». Ущерб от действий Яриловой составил 125 млн рублей, она признала вину и сотрудничала со следствием.

Ярилову задержали в Москве 19 апреля 2023 года. По мнению следствия, она разрешила включить в программу «Самый высокий музей мороженого в мире» в «Москва-Сити», при этом предприятие музеем не является, однако входные билеты учащихся оплачивало государство.

Пост замминистра культуры Ярилова занимала с 2018 по сентябрь 2022 года. Ее отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, после чего чиновница попала под следствие.

Ранее директора Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиля Хайрутдинова арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

