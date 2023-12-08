Имущество на 39 млн руб. арестовано по делу экс-замминистра культуры Яриловой
Имущество, оценённое в 39 миллионов рублей, арестовано в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой. Такую цифру назвал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщают официальные сетевые ресурсы ведомства.
Басманный районный суд российской столицы в сентябре продлил арест экс-чиновницы до середины декабря. По данным следствия, Ярилова незаконно потратила 125 миллионов рублей на проект «Самый высокий музей мороженого в мире».
Данный музей расположен в одной из башен «Москва-Сити» и зарегистрирован как частная организация. Он также не имеет статуса объекта культуры. При этом ученики школ могли посетить его за счёт бюджетных средств на «Пушкинской карте».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по делу проходят ещё трое обвиняемых. Сама Ярилова своей вины не признаёт. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru