В Казани арестовали главу Института международных отношений КФУ
Директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда Казани.
«В отношении Хайрутдинова Р. Р. 1964 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 28 мая 2024 года», — заявили в учреждении.
По данным следствия, в 2022-2023 годах подозреваемый и другие неустановленные должностные лица КФУ, превышая должностные полномочия, обманом похитили выделенные вузом на финансирование НИЛ «Восточный разряд» и НИЛ «Клио+» средства. Общая сумма похищенного составила более 2 млн рублей.
Ранее генерального директора ООО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко отправили под домашний арест по делу о мошеннических действиях, связанных с трансляцией спортивных мероприятий, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru