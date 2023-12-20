В Петербурге произошло обрушение жилого дома
20 декабря 202306:18
На Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга обрушился дом, сообщает в Telegram ГУ МЧС по городу.
Шестиэтажное здание было расселено. В чрезвычайном ведомстве заявили, что сведения о пострадавших не поступали.
В настоящее время организованы работы по разбору обрушившихся конструкций.
Ранее под Тверью из-за снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru