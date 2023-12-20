В Петербурге произошло обрушение жилого дома

На Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга обрушился дом, сообщает в Telegram ГУ МЧС по городу.

На химзаводе в Нижегородской области обрушилась часть трубопровода

Шестиэтажное здание было расселено. В чрезвычайном ведомстве заявили, что сведения о пострадавших не поступали.

В настоящее время организованы работы по разбору обрушившихся конструкций.

Ранее под Тверью из-за снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбрушениеСанкт-Петербург

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