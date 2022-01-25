Обрушение шахты на Колыме: есть погибшие

В шахте бывшего рудника «Светлый» в Сусуманском городском округе Магаданской области обнаружили тела двух мужчин, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Мужчины 1982 и 1995 годов рождения погибли в результате обрушения горной породы. Тела достали из-под завалов, для установления причины смерти проводится судмедэкспертиза.

Не исключено, что мужчины занимались нелегальными работами по добыче драгоценного металла. По факту нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, расследуется уголовное дело.

Напомним, на днях проблемы с вентиляцией были зафиксированы на шахте «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецком в Кемеровской области, более 50 горняков эвакуировали, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
ТЕГИ:ШахтыМагаданская Область
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