Более 50 человек эвакуировали из шахты «Комсомолец» в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией

По данным собеседника агентства, на шахте остановился главный вентилятор проветривания.

«Внутри 56 человек, пострадавших нет, все выведены из шахты», — сообщил источник.

К 11:47 по местному времени (07:47 мск) вентилятор запустили.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Кемеровской области, шахта продолжает работу в штатном режиме.

Шахта «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком — одно из старейших угольных предприятий Кузбасса, которое было запущено в эксплуатацию в 1933 году. Запасы угля здесь превышают 60 млн тонн.



