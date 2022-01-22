Более 50 человек эвакуировали из шахты «Комсомолец» в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией
Проблемы с вентиляцией были зафиксированы на шахте «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецком в Кемеровской области, более 50 горняков эвакуировали, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, на шахте остановился главный вентилятор проветривания.
«Внутри 56 человек, пострадавших нет, все выведены из шахты», — сообщил источник.
К 11:47 по местному времени (07:47 мск) вентилятор запустили.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Кемеровской области, шахта продолжает работу в штатном режиме.
Шахта «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком — одно из старейших угольных предприятий Кузбасса, которое было запущено в эксплуатацию в 1933 году. Запасы угля здесь превышают 60 млн тонн.
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