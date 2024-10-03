«Обращусь всюду»: Солист «Аффинажа» Калинин готов судиться с медклиникой
В «СМ-Клинике» отрицают нарушение врачами санитарных норм, сказал НСН Михаил Калинин, однако он пожаловался на почти полную потерю голоса после гастроскопии.
Солист группы «Аффинаж» Михаил Калинин рассказал НСН, что ему повредили горло во время гастроскопии в петербургской «СМ-Клинике». По словам артиста, он чуть не лишился голоса.
«Я был записан на процедуру ФГДС 28 сентября. В клинику я пошел сразу после концерта. Туда я приехал без малейших признаков недомогания. Вся процедура проходила под наркозом. Когда я пришел в себя после процедуры, я почувствовал сильную боль в горле, о чем сразу сообщил врачу. Врач авторитетно заверил меня, что к вечеру боль пройдет, после чего я отправился домой. Близился вечер, боль в горле усиливалась, ночью у меня совсем пропал голос, затруднилось дыхание. Тогда я отправился к фониатру в другую клинику. В горле был обнаружен сильный отек, а также повреждения на зеве. Я более чем уверен, что процедура была проведена агрессивно и непрофессионально. Я обратился в клинику с жалобами. После двух визитов мне предложили вернуть стоимость ФГДС. Также в ходе беседы с главврачом выяснилось, что эндоскопист использовал уксус при проведении процедуры. Я, конечно, не врач, но звучит диковато. Также меня осмотрел их местный ЛОР и подтвердил, что я болен. В клинике отрицают малейшую возможность нарушения санитарных норм врачами. В данный период времени для улучшения своего состояния я вынужден принимать курс антибиотиков. К процедуре стоимостью почти 20 тысяч рублей приплюсовались расходы на медикаменты», - сказал собеседник НСН.
Артист заявил о намерении обратиться во все инстанции в случае отказа клиники возмещать ущерб.
«Сейчас мне помощь никакую не оказывают. Предлагали сделать у их ЛОРа инъекцию, но я отказался от греха подальше. Они обещали провести какую-то свою внутреннюю комиссию. Результат мазка из зева ещё не пришел. Если не будут компенсировать всю стоимость процедуры и потраченные средства на восстановление, то я планирую обращаться всюду по мере сил», - отметил музыкант.
В начале сентября в «СМ-Клинике» после операции по удалению миндалин умер 20-летний пациент. Следственный комитет города возбудил уголовное дело по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека), напоминает «Радиоточка НСН».
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