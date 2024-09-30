Представитель Саши Project опровергла слухи о госпитализации певицы
Здоровью российской певицы Александры Гинзбург, более известной как Саша Project, ничего не грозит, сообщила ее представитель Маргарита.
«С Сашей все в порядке, она жива и здорова. Я не знаю, кто пустил эту информацию в прессу, не знаю, что это за глупости», — сообщила представитель исполнительницы в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистка находится в реанимации из-за острого отравления, а ее состояние оценивают, как стабильно тяжелое.
Саша Project получила известность в 2000-х годах. Среди ее известных композиций «Мне очень нужен ты» и «Говорила мама», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru