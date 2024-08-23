Руководителя Кубанского казачьего хора Захарченко госпитализировали в Москве

Недомогание и жалобы на боли в сердце в одном из аэропортов Москвы привили к госпитализации художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко, сообщает Telegram-канал 112.

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Как отмечается, руководитель хора несколько раз отказывался ехать в больницу, но бригада медиков всё же его уговорила.

Сейчас Захарченко находится на обследовании в одной из столичных клинк.

Ранее стало известно, что Кубанский казачий хор захотел купить люксовую машину за 7,7 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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