Руководителя Кубанского казачьего хора Захарченко госпитализировали в Москве
23 августа 202411:57
Недомогание и жалобы на боли в сердце в одном из аэропортов Москвы привили к госпитализации художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко, сообщает Telegram-канал 112.
Как отмечается, руководитель хора несколько раз отказывался ехать в больницу, но бригада медиков всё же его уговорила.
Сейчас Захарченко находится на обследовании в одной из столичных клинк.
Ранее стало известно, что Кубанский казачий хор захотел купить люксовую машину за 7,7 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru