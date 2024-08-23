Руководителя Кубанского казачьего хора Захарченко госпитализировали в Москве

Как отмечается, руководитель хора несколько раз отказывался ехать в больницу, но бригада медиков всё же его уговорила.

Сейчас Захарченко находится на обследовании в одной из столичных клинк.

Ранее стало известно, что Кубанский казачий хор захотел купить люксовую машину за 7,7 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

