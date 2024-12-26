След Киева, взрывчатка и пробоины: Сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта

ТРИ ВЗРЫВА

Грузовое судно Ursa Major («Большая Медведица» - лат.) 2009 года постройки вышло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток 12 января. В пункт назначения оно должно было прибыть 22 января, однако по данным издания Español, потерпело крушение между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран.

Из 16 членов экипажа удалось спасти 14 человек, двое же пропали без вести.

Крушение сухогруза 24 декабря подтвердили в МИД РФ. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России в своем Telegram-канале. Уточнялось, что корабль затонул после взрыва в машинном отделении.

Позднее, 25 декабря, РИА Новости со ссылкой на ГК «Оборонлогистика» сообщили, что корабль пошел ко дну в результате теракта.

В сообщении говорится, что члены экипажа 23 декабря, в 13.50 по московскому времени услышали три последовательных взрыва, произошедших с правого борта в районе кормовой части. После этого сухогруз получил «резкий крен на правый борт до 25 градусов», что говорит о поступлении воды в судовые помещения.

В компании подчеркнули, что судно не было перегружено. Там пояснили, что вес его груза составлял 806 тонн при грузоподъемности 9,5 тысячи тонн. На борту находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД?

Ранее, 24 декабря, бывший морской офицер, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что скорость, с которой затонуло такое большое судно, как Ursa Major, была подозрительной, и уже тогда выразил предположение, что это был теракт. Его слова приводит издание «Взгляд».