След Киева, взрывчатка и пробоины: Сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта
Некоторые эксперты считают, что затонувшее судно Ursa Major представляло интерес для западных противников России, так как перевозило стратегически важные грузы, тогда как другие уверены, что это еще одна диверсия Украины.
После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major, которое потерпело крушение в Средиземном море, была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний владельца судна «Оборонлогистика», которая входит в структуру Минобороны России.
Там уточнили, что на судне была объявлена общесудовая тревога. После осмотра экипаж обнаружил пробоину 50 на 50 сантиметров, примерно на 15-30 сантиметров выше воды, то есть уровня волнения моря.
«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — рассказали в компании.
ТРИ ВЗРЫВА
Грузовое судно Ursa Major («Большая Медведица» - лат.) 2009 года постройки вышло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток 12 января. В пункт назначения оно должно было прибыть 22 января, однако по данным издания Español, потерпело крушение между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран.
Из 16 членов экипажа удалось спасти 14 человек, двое же пропали без вести.
Крушение сухогруза 24 декабря подтвердили в МИД РФ. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России в своем Telegram-канале. Уточнялось, что корабль затонул после взрыва в машинном отделении.
Позднее, 25 декабря, РИА Новости со ссылкой на ГК «Оборонлогистика» сообщили, что корабль пошел ко дну в результате теракта.
В сообщении говорится, что члены экипажа 23 декабря, в 13.50 по московскому времени услышали три последовательных взрыва, произошедших с правого борта в районе кормовой части. После этого сухогруз получил «резкий крен на правый борт до 25 градусов», что говорит о поступлении воды в судовые помещения.
В компании подчеркнули, что судно не было перегружено. Там пояснили, что вес его груза составлял 806 тонн при грузоподъемности 9,5 тысячи тонн. На борту находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.
УКРАИНСКИЙ СЛЕД?
Ранее, 24 декабря, бывший морской офицер, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что скорость, с которой затонуло такое большое судно, как Ursa Major, была подозрительной, и уже тогда выразил предположение, что это был теракт. Его слова приводит издание «Взгляд».
«Возможно, произошел теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось «как нельзя кстати». Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», – рассуждал Колесник.
Также он отметил, что если судно действительно перевозило портальные краны грузоподъемностью 350 тонн, и если они затонули, это будет серьезной потерей.
«Это уникальные тяжелые краны, которые не производятся серийно, а строятся под заказ. Они используются для очень тяжелых грузов, могут работать с негабаритными грузами. Например, с частями кораблей. Если они действительно были на сухогрузе и затонули, это станет серьезной потерей. На Дальнем Востоке, куда шло судно, имеется потребность именно в таких кранах в связи с возросшим грузооборотом со странами Юго-Восточной Азии», – заключил он.
Позднее Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что теракт могли устроить украинцы или представители Запада.
«Потому что, например, если взрывчатка была американская, у нее есть специальный маркер, чтобы понять, какой стране принадлежит взрывчатка…И все-таки кому выгодно? Выгодно Украине. У украинцев интерес — нагадить. У американцев — приостановить наше шествие в Арктике. Они же понимают, что нас извне не взять никаким образом, стараются внутри населения недовольство вызвать», - заключил он.
При этом он подчеркнул, что такие диверсионные акты не пройдут безнаказанно для противников России, и вероятно, им может даже прилететь «Орешником».
ТОЧНО НЕ НАРУЖНАЯ АТАКА
В свою очередь капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с «KP.RU» выразил мнение, что взрывчатку на судно могли заложить в Санкт-Петербурге, а активировали с берегов Испании.
«Скорее всего, сделали закладку в Питере, до отплытия судна во Владивосток. И потом активировали. Вполне вероятно, что с берега. Скорее, с испанского. Там полно ребят таких лазает... То, что затонул в 67 милях от Испании - так это не расстояние для радиосигнала. Но могли задействовать и аппарат из спутниковой группировки. Практика подобных терактов была. Линкор «Императрица Мария» взорвали диверсанты, завербованные немцами, прямо на рейде. А это был бронированный линкор. Взрывчатку запустили в угольные шахты - и взорвали. Сейчас цепочку несомненно расследуют и размотают, работа уже идет», - уточнил он.
При этом он отверг предположения о торпедной атаке снаружи.
«Торпедную атаку было кому зафиксировать в том районе. И характер повреждений - насколько понимаю, все-таки взрывная волна шла изнутри», - заявил Дандыкин.
При этом он подчеркнул, что те, кто делали закладку в Петербурге – знающие и опытные люди, так как они понимали, куда ее закладывать. Дандыкин также допустил мысль, что здесь не обошлось без рук Украины.
«Увы, спящие ячейки есть в стране. И людей, помешанных на деньгах, тоже немало. В Питере есть и сочувствующие киевскому режиму. Но исполнитель — человек серьезный. Он точно должен был разбираться в устройстве судна, и он наверняка получил предоплату. И маловероятно, что он остался в городе на Неве. Этот теракт - дело вопиющее. Сравним с «Северным потоком»», - подытожил он.
Ветеран силовых структур Павел Шевчук считает, что «Большая медведица» был серьезной приманкой для спецслужб противника, так как перевозил важный груз и имеет большое значение для логистики. Его слова приводит портал FederalCity.
«Уверен на сто процентов, что это диверсия. Этот сухогруз – самый крупный из судов предприятия «Оборонлогистика», специально предназначенный для перевозки негабаритных грузов и тяжелой техники. Известно, что с 2015 года «Оборонлогистика» обеспечивает логистические задачи в интересах Минобороны. Ursa Major…следовал во Владивосток с 380-тонными кранами для дальневосточных портов и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов Северного морского пути. Кроме того, в трюме находились контейнеры со спецгрузом», - отметил он.
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