«Оборонлогистика»: На борту Ursa Major нашли пробоину 50 на 50 см

После трёх взрывов по правому борту на российском судне Ursa Major в Средиземном море найдена пробоина размером 50 на 50 см, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Оборонлогистика».

В Госдуме сочли подозрительной скорость затопления судна Ursa Major

Она находится выше линии воды.

Ранее стало известно, что причиной крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море стала террористическая атака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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