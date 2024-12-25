«Оборонлогистика»: Сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта

Причиной крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море стала террористическая атака. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в ГК «Оборонлогистика».

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В сообщении говорится, что члены экипажа заявили о трёх последовательных взрывах, произошедших с правого борта в районе кормовой части.

Отмечается, что в результате сухогруз получил «резкий крен на правый борт до 25 градусов», что говорит о поступлении воды в судовые помещения.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что из 16 членов экипажа Ursa Major были спасены 14, два человека пропали без вести, сообщает RT.

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