«Оборонлогистика»: Сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта

В сообщении говорится, что члены экипажа заявили о трёх последовательных взрывах, произошедших с правого борта в районе кормовой части.

Отмечается, что в результате сухогруз получил «резкий крен на правый борт до 25 градусов», что говорит о поступлении воды в судовые помещения.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что из 16 членов экипажа Ursa Major были спасены 14, два человека пропали без вести, сообщает RT.

