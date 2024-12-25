В Госдуме сочли подозрительной скорость затопления судна Ursa Major
25 декабря 202404:01
Скорость, с которой затонуло такое большое судно, как Ursa Major, была подозрительной, сообщает «Взгляд» со ссылкой на депутата Госдумы, бывшего морского офицера Андрея Колесника.
«Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», — заявил парламентарий. Отмечается, что окончательные выводы о причинах затопления судна можно будет сделать только при осмотре сухогруза.
Ранее СК РФ завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru