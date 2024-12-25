В Госдуме сочли подозрительной скорость затопления судна Ursa Major

Скорость, с которой затонуло такое большое судно, как Ursa Major, была подозрительной, сообщает «Взгляд» со ссылкой на депутата Госдумы, бывшего морского офицера Андрея Колесника.

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«Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», — заявил парламентарий. Отмечается, что окончательные выводы о причинах затопления судна можно будет сделать только при осмотре сухогруза.

Ранее СК РФ завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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