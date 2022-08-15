Обнаружено тело восьмого погибшего при взрыве в Ереване
15 августа 202223:35
Обнаружено тело восьмого погибшего при взрыве в торговом центре в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.
Таким образом, число погибших возросло с семи до восьми.
Ранее Костанян заявил, что в списке пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» есть гражданка РФ.
Взрыв произошел 14 августа в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы. Власти пока не раскрыли причины происшествия.
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15 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru