Обнаружено тело восьмого погибшего при взрыве в Ереване

Обнаружено тело восьмого погибшего при взрыве в торговом центре в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.

Таким образом, число погибших возросло с семи до восьми.

Ранее Костанян заявил, что в списке пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» есть гражданка РФ.



Взрыв произошел 14 августа в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы. Власти пока не раскрыли причины происшествия.





