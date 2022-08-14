После взрыва в ТЦ Еревана выросло число пострадавших до 45
В результате взрыва и начавшегося пожара на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» пострадали 45 человек. Об этом сообщил глава спасательной службы МЧС Армении Арсен Гаспарян.
«В данный момент нам известно о 45 пострадавших. Оперативная ситуация остается сложной как в плане тушения пожара, так и в плане спасательных работ», - приводит его слова ТАСС.
По словам Гаспаряна, продолжающаяся детонация пиротехники мешает локализовать пожар.
«Оперативная ситуация довольно сложная, продолжаются работы по тушению пожара и спасению людей. В настоящее время еще слышны взрывы пиротехники, что еще осложняет нашу работу. Думаю, что тушить будем еще долго», - заявил глава армянских спасателей.
Взрыв произошел в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы, отмечает Sputnik Армения. Власти пока не раскрыли причины взрыва. По словам очевидцев, взорвалось здание с магазином пиротехники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- В Запорожье заявили о необходимости зачистки правого берега Днепра для гарантии безопасности ЗАЭС
- После взрыва в ТЦ Еревана выросло число пострадавших до 45
- Конгрессмены США снова прибыли с визитом на Тайвань
- Минобороны Словакии опровергло сведение о передаче МиГ-29 Украине
- СМИ: Зеленский проявляет свою истинную природу
- Взрыв в Ереване. Погиб человек
- СМИ: Сотрудничество Путина и Эрдогана провоцирует раздражение НАТО
- В Херсоне рассказали о попытках ВСУ нанести массированный ракетный удар по городу
- В Ереване произошел взрыв в торговом центре, есть пострадавшие
- ВС РФ освободили село Уды под Харьковом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru