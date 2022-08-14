После взрыва в ТЦ Еревана выросло число пострадавших до 45

«В данный момент нам известно о 45 пострадавших. Оперативная ситуация остается сложной как в плане тушения пожара, так и в плане спасательных работ», - приводит его слова ТАСС.

По словам Гаспаряна, продолжающаяся детонация пиротехники мешает локализовать пожар.

«Оперативная ситуация довольно сложная, продолжаются работы по тушению пожара и спасению людей. В настоящее время еще слышны взрывы пиротехники, что еще осложняет нашу работу. Думаю, что тушить будем еще долго», - заявил глава армянских спасателей.

Взрыв произошел в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы, отмечает Sputnik Армения. Власти пока не раскрыли причины взрыва. По словам очевидцев, взорвалось здание с магазином пиротехники.

