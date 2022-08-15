Россиянка числится в списке пропавших без вести после взрыва в Ереване

По его словам, на данный момент неизвестна судьба 17 человек, в том числе гражданин Ирана и России. По данным ведомства пропавшей без вести может быть Любовь Глебова, 1959 года рождения.

Ранее в ТЦ «Сурмалу» взорвался склад пиротехнических материалов, погибли шесть человек, 61 получил ранения, сообщает RT.