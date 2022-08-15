Россиянка числится в списке пропавших без вести после взрыва в Ереване
Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян заявил, что в списке пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване есть гражданка РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, на данный момент неизвестна судьба 17 человек, в том числе гражданин Ирана и России. По данным ведомства пропавшей без вести может быть Любовь Глебова, 1959 года рождения.
Ранее в ТЦ «Сурмалу» взорвался склад пиротехнических материалов, погибли шесть человек, 61 получил ранения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru