Россиянка числится в списке пропавших без вести после взрыва в Ереване

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян заявил, что в списке пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване есть гражданка РФ, сообщает РИА Новости.

Число погибших при взрыве в Ереване возросло до шести

По его словам, на данный момент неизвестна судьба 17 человек, в том числе гражданин Ирана и России. По данным ведомства пропавшей без вести может быть Любовь Глебова, 1959 года рождения.

Ранее в ТЦ «Сурмалу» взорвался склад пиротехнических материалов, погибли шесть человек, 61 получил ранения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новоссти / Асатур Есаянц
ТЕГИ:ВзрывРоссиянеЕреван
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