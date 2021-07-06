Обнаружен самописец самолета, упавшего на Филиппинах
Военные на Филиппинах обнаружили самописец самолета C-130, который потерпел крушение, сообщает ABC со ссылкой на командующего ВС страны Сирилито Собеджана.
Регистратор был найден 5 июля. Его передали следователям, которым предстоит выяснить, какой был последний разговор между пилотом и экипажем.
ВВС поручено проверить летную годность всех военных самолетов.
Тем временем, пресс-секретарь ВС Филиппин Эдгард Аревало заявил, что умерли ещё двое военных, которые пострадали в результате падения самолёта республиканских ВВС на острове Холо.
Трагедия произошла 4 июля в аэропорту в юго-западной провинции Сулу. Во время приземления самолёт, перевозивший 96 военных, пролетел взлётно-посадочную полосу.
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