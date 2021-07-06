Обнаружен самописец самолета, упавшего на Филиппинах

Регистратор был найден 5 июля. Его передали следователям, которым предстоит выяснить, какой был последний разговор между пилотом и экипажем.

ВВС поручено проверить летную годность всех военных самолетов.

Тем временем, пресс-секретарь ВС Филиппин Эдгард Аревало заявил, что умерли ещё двое военных, которые пострадали в результате падения самолёта республиканских ВВС на острове Холо.

Трагедия произошла 4 июля в аэропорту в юго-западной провинции Сулу. Во время приземления самолёт, перевозивший 96 военных, пролетел взлётно-посадочную полосу.

