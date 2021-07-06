Обнаружен самописец самолета, упавшего на Филиппинах

Военные на Филиппинах обнаружили самописец самолета C-130, который потерпел крушение, сообщает ABC со ссылкой на командующего ВС страны Сирилито Собеджана.

На месте крушения самолета в Филиппинах обнаружили 29 погибших

Регистратор был найден 5 июля. Его передали следователям, которым предстоит выяснить, какой был последний разговор между пилотом и экипажем.

ВВС поручено проверить летную годность всех военных самолетов.

Тем временем, пресс-секретарь ВС Филиппин Эдгард Аревало заявил, что умерли ещё двое военных, которые пострадали в результате падения самолёта республиканских ВВС на острове Холо.

Трагедия произошла 4 июля в аэропорту в юго-западной провинции Сулу. Во время приземления самолёт, перевозивший 96 военных, пролетел взлётно-посадочную полосу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/USAirForceRecruiting
ТЕГИ:КрушениеСамолетыФилиппины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры