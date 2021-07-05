Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах увеличилось до 52
Пресс-секретарь ВС Филиппин Эдгард Аревало заявил, что умерли ещё двое военных, которые пострадали в результате падения самолёта республиканских ВВС на острове Холо, сообщает ТАСС.
Таким образом, общее количество жертв, с учётом трёх гражданских, возросло до 52. Кроме того, до 51 увеличилось количество пострадавших, в числе которых четверо гражданских, находившихся на земле в момент крушения.
Трагедия произошла 4 июля в аэропорту в юго-западной провинции Сулу, сообщает «Свободная пресса». Во время приземления самолёт C-130 Hercules, перевозивший 96 военных, пролетел взлётно-посадочную полосу, сел на грунт и загорелся.
Ранее телеканал CNBC сообщил о падении на воду грузового самолёта Boeing 737. По данным телеканала, инцидент произошёл возле Гавайских островов, причиной падения могли стать проблемы с двигателями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах увеличилось до 52
- «Poco poco»: Мишустин продемонстрировал владение итальянским
- Устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву продлили арест
- Агурбаш обратилась за помощью к Путину
- Мясников рассказал о способе прожить дольше
- CAS дисквалифицировал легкоатлета Данила Лысенко за допинг
- СМИ сообщили о переносе запуска российского модуля «Наука» к МКС
- Сотрудникам МГУ запретили без прививки от COVID-19 появляться в вузе
- Федун не исключил возвращение Черчесова в «Спартак»
- Законопроект о правилах установки камер на дорогах внесен в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru