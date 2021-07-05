Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах увеличилось до 52

Пресс-секретарь ВС Филиппин Эдгард Аревало заявил, что умерли ещё двое военных, которые пострадали в результате падения самолёта республиканских ВВС на острове Холо, сообщает ТАСС.

Таким образом, общее количество жертв, с учётом трёх гражданских, возросло до 52. Кроме того, до 51 увеличилось количество пострадавших, в числе которых четверо гражданских, находившихся на земле в момент крушения.

Трагедия произошла 4 июля в аэропорту в юго-западной провинции Сулу, сообщает «Свободная пресса». Во время приземления самолёт C-130 Hercules, перевозивший 96 военных, пролетел взлётно-посадочную полосу, сел на грунт и загорелся.

Ранее телеканал CNBC сообщил о падении на воду грузового самолёта Boeing 737. По данным телеканала, инцидент произошёл возле Гавайских островов, причиной падения могли стать проблемы с двигателями.