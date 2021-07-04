На месте крушения самолета в Филиппинах обнаружили 29 погибших
На месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо спасатели обнаружили 29 тел. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных в воскресенье, 4 июня.
Уточняется, что еще 17 человек считаются пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50. О других подробностях не сообщается.
Напомним, авиакатастрофа произошла на острове Холо провинции Сулу. В момент посадке самолет потерял мощность и не смог приземлиться, разбившись на взлетно-посадочной полосе, сообщает Rappler.
На месте крушения военного транспортника C-130 Hercules работают спасатели.
Ранее сообщалось о 17 погибших в авиакатастрофе на Филиппинах.
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