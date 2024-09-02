Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке Ми-8 с туристами
Найден «черный ящик» Ми-8 на месте катастрофы вертолета на Камчатке, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. В каком состоянии находится бортовой самописец не уточняется.
В ходе расследования причин крушения с места вылета борта были изъяты образцы топлива, техническая документация. Следователи уже прибыли на место падения вертолета и осмотрели местность. Назначен ряд экспертиз.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СК выдвинул две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился в субботу, 31 августа в районе горного массива Вачкажец, неподалеку от поселка Николаевка. Он разбился, врезавшись в сопку.
Погибли все 22 человека, которые находились в вертолёте - 19 пассажиров -туристов и три члена экипажа. Спасатели обнаружили все тела. Их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания. Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. 3 сентября на Камчатке объявлено днем траура по жертвам авиакатастрофы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru