Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке Ми-8 с туристами

Найден «черный ящик» Ми-8 на месте катастрофы вертолета на Камчатке, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. В каком состоянии находится бортовой самописец не уточняется.

В ходе расследования причин крушения с места вылета борта были изъяты образцы топлива, техническая документация. Следователи уже прибыли на место падения вертолета и осмотрели местность. Назначен ряд экспертиз.

На Камчатке объявили 3 сентября днем траура после крушения Ми-8

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СК выдвинул две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился в субботу, 31 августа в районе горного массива Вачкажец, неподалеку от поселка Николаевка. Он разбился, врезавшись в сопку.

Погибли все 22 человека, которые находились в вертолёте - 19 пассажиров -туристов и три члена экипажа. Спасатели обнаружили все тела. Их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания. Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. 3 сентября на Камчатке объявлено днем траура по жертвам авиакатастрофы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: 41.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ВертолетКамчаткаМи-8

Горячие новости

Все новости

партнеры