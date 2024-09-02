Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке Ми-8 с туристами

Найден «черный ящик» Ми-8 на месте катастрофы вертолета на Камчатке, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. В каком состоянии находится бортовой самописец не уточняется.

В ходе расследования причин крушения с места вылета борта были изъяты образцы топлива, техническая документация. Следователи уже прибыли на место падения вертолета и осмотрели местность. Назначен ряд экспертиз.