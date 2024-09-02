На Камчатке объявили 3 сентября днем траура после крушения Ми-8
2 сентября 202405:35
На Камчатке объявили 3 сентября днем траура после крушения Ми-8, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Владимира Солодова.
Крушение вертолета он назвал «ужасной трагедией». Также губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.
Все 22 пассажира, в том числе три члена экипажа, вертолета Ми-8, пропавшего накануне на Камчатке, погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru