На Камчатке объявили 3 сентября днем траура после крушения Ми-8

На Камчатке объявили 3 сентября днем траура после крушения Ми-8, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Владимира Солодова.

Сотрудники МЧС обнаружили обломки пропавшего над Камчаткой вертолета Ми-8

Крушение вертолета он назвал «ужасной трагедией». Также губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.

Все 22 пассажира, в том числе три члена экипажа, вертолета Ми-8, пропавшего накануне на Камчатке, погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Социальные сети
ТЕГИ:КамчаткаКрушениеВертолет Ми-8

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