Обнародованы подробности инцидента с молодежной сборной России по хоккею на авиарейсе
После того, как молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт, команды направляются в Торонто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт», - отмечает собеседник агентства.
На инцидент жестко отреагировал российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», — заявил Губерниев журналисты «Спортэкспресса».
По данным финского издания Mtvuutiset.fi, которое ссылается на журналистку Мари Леманн, ставшей свидетельницей инцидента, российские игроки, а также другие представители сборных России и Чехии поднялись на борт нетрезвыми, курили, а также отказывалисьнадевать маски. Спортсменов сняли с рейса вместе с багажом после посадки на борт.
Молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходил в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, досрочно завершили из-за распространения коронавируса.
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