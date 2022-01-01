Обнародованы подробности инцидента с молодежной сборной России по хоккею на авиарейсе

«Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт», - отмечает собеседник агентства.

На инцидент жестко отреагировал российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», — заявил Губерниев журналисты «Спортэкспресса».

По данным финского издания Mtvuutiset.fi, которое ссылается на журналистку Мари Леманн, ставшей свидетельницей инцидента, российские игроки, а также другие представители сборных России и Чехии поднялись на борт нетрезвыми, курили, а также отказывалисьнадевать маски. Спортсменов сняли с рейса вместе с багажом после посадки на борт.

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходил в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, досрочно завершили из-за распространения коронавируса.

