На Ставрополье произошла автоавария с шестью погибшими
В Георгиевском городском округе на Ставрополье произошла автоавария, в которой погибли шесть человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Там столкнулись три легковых автомобиля и один грузовой. ДТП случилось в районе села Подгорного. Пострадали два человека, среди которых один ребенок, он находится в реанимационном отделении. С родственниками погибших работают психологи ЦЭП МЧС России.
Водитель Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla.
Напомним, 29 августа шесть человек, среди которых трое детей, пострадали при столкновении трех иномарок и автобуса в Воронежской области.
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