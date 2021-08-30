На Ставрополье произошла автоавария с шестью погибшими

Там столкнулись три легковых автомобиля и один грузовой. ДТП случилось в районе села Подгорного. Пострадали два человека, среди которых один ребенок, он находится в реанимационном отделении. С родственниками погибших работают психологи ЦЭП МЧС России.

Водитель Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla.

Напомним, 29 августа шесть человек, среди которых трое детей, пострадали при столкновении трех иномарок и автобуса в Воронежской области.

