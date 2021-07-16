«Далеко ходить не надо». Авиакэсперт назвал три причины жесткой посадки Ан-28
Роман Гусаров уверен, что глобальных проблем с безопасностью в российской авиации нет, а последние события с Ан-26 на Камчатке и Ан-28 под Томском – лишь стечение обстоятельств.
Самолет АН-28, летевший по маршруту «Кедровый - Томск», включил аварийный маяк и пропал с радаров. Позднее выяснилось, что самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. По уточненным данным, на борту находились 18 человек, все они живы.
Говорить о причинах случившегося рано, но речи о какой-либо взаимосвязи с трагедией на Камчатке не идет, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.
«Причин может быть множество, начиная от отказа техники, внешнего воздействия, удара молнии, столкновения с птицами, мало ли что еще. Слабых сторон у самолета нет. Все что летает, летает давно и надежно. Он в строю уже столько лет, надежная боевая машина», - отметил он.
По словам авиаэксперта, технические характеристики самолетов позволяют считать их надежными и безопасными, но в технике никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов, так как сказывается человеческий фактор и внешние воздействия.
«Проблемы всегда есть, они всегда решались и в течение 20 века, и сейчас решаются. Это живой организм, этого не избежать. Выделить какие-то серьезные проблемы, которые могли бы влиять на безопасность полетов, нельзя. Есть только два понятия: либо воздушное судно допущено к полетам и имеет состояние летной годности, то есть, полностью безопасно, либо не допущено. Даже если есть какая-то небольшая неисправность, техника не допускается до ее устранения. Проблемы с техникой решаются, но никакая техника на свете не бывает на сто процентов безопасной. Далеко ходить не надо. Совсем еще недавняя история с боингом, две подряд катастрофы, новейший самолет. Техника - она такая. Плюс всегда человеческий фактор, который никто не отменял, человек не робот и может ошибаться, что у нас, что в западной авиации. Есть также внешние воздействия. Вот основные три фактора», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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