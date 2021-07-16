«Далеко ходить не надо». Авиакэсперт назвал три причины жесткой посадки Ан-28

Самолет АН-28, летевший по маршруту «Кедровый - Томск», включил аварийный маяк и пропал с радаров. Позднее выяснилось, что самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. По уточненным данным, на борту находились 18 человек, все они живы.

Говорить о причинах случившегося рано, но речи о какой-либо взаимосвязи с трагедией на Камчатке не идет, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

«Причин может быть множество, начиная от отказа техники, внешнего воздействия, удара молнии, столкновения с птицами, мало ли что еще. Слабых сторон у самолета нет. Все что летает, летает давно и надежно. Он в строю уже столько лет, надежная боевая машина», - отметил он.

По словам авиаэксперта, технические характеристики самолетов позволяют считать их надежными и безопасными, но в технике никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов, так как сказывается человеческий фактор и внешние воздействия.